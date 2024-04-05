الجمعة 05 أبريل 2024
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عميد سابق بالأزهر يطالب بمعاقبة كل من يحرم تهنئة المسيحيين فى الأعياد

الدكتور محمد سالم
الدكتور محمد سالم أبوعاصي مع الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الاجتزاء من الأخطاء الجسيمة في تفسير القرآن، وأن تأخذ آية دون النظر في الآيات هل لها مخصص أو مقيدات أو لها مجملات أو مبينات.

وأضاف "أبوعاصي"، خلال برنامج "أبواب القرآن"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز"، أن الآية "لن يرضى عنك اليهود ولا النصارى" حكم مقيد وليس مطلقًا، وإلا سيكون القرآن يعارض بعضه"، لأنه في القرآن أيضًا "لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة ورحمة الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا".

وأردف: "لازم نكون مع القرآن، نعلن السلم مع من يسالمنا، والعداء والحرب مع من يعتدي علينا، الأصل في الإسلام السلم لا الحرب، الحب لا الكراهية، العدل لا الظلم، المساواة.

وتابع: "الأصل في العلاقات تبنى على الحب، وإذا لم تبن على الحب تبنى على العدل، وفي فقه الدولة يجب ألا نسمح بعد ذلك بأن يخرج أي واحد يتكلم في الدين يقول إنه أعياد النصارى لا تجوز أو تهنئتهم بعيد الميلاد لا تجوز، وأن هذا مخالفة لقانون الدولة، ولما يمنع بالقانون، نقضي على المشاكل ونبدأ نرسخ في الناس أنه جائز وأن هذا التيار الذي يمنع التهنئة متشدد، وهذا ليس مع الجماهير وليس مع المؤسسات الرسمية". 

 

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