على جمعة: تطبيقات العمرة عن المتوفى بمقابل مادى جائزة شرعَا

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن التطبيقات التي تتيح أن يقوم أحد بالعمرة نيابة عن شخص ميت، بمقابل مادي، جائزة شرعَا.

وأضاف، خلال برنامج "نور الدين" المذاع على القناة الأولى، أنهم يتخيرون طلبة العلم الذين سبق لهم الحج والعمرة، وهذا الأبليكيشن يسهل على الناس ويوفر الوقت والجهد والمال، وهو نوع من أنواع التيسيرات.

من ناحية أخرى، كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، الحكم الشرعي في اختلاء ولد وبنت في عالم الميتافيرس، وهل يقع عليهما إثم أم لا؟

وقال جمعة، خلال برنامج "نور الدين" المذاع على القناة الأولى، إن القصة مركبة بين الحلال والحرام، وهل يترتب على ذلك إثم أم لا، لافتًا إلى أن الإمام الغزالي قال لو أن الإنسان أمامه كوب من الماء وتخيل أنه خمر وشربه على أنه خمر، آثم باتفاق، أما بالنسبة للحد قولين، أرجحهما أنه لا حد عليه لأنه لم يفعل شيئًا.

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