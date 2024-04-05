الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

على جمعة: تطبيقات العمرة عن المتوفى بمقابل مادى جائزة شرعَا

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن التطبيقات التي تتيح أن يقوم أحد بالعمرة نيابة عن شخص ميت، بمقابل مادي، جائزة شرعَا.

وأضاف، خلال برنامج "نور الدين" المذاع على القناة الأولى، أنهم يتخيرون طلبة العلم الذين سبق لهم الحج والعمرة، وهذا الأبليكيشن يسهل على الناس ويوفر الوقت والجهد والمال، وهو نوع من أنواع التيسيرات.

من ناحية أخرى، كشف الدكتور  علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، الحكم الشرعي في اختلاء ولد وبنت في عالم الميتافيرس، وهل يقع عليهما إثم أم لا؟

وقال جمعة، خلال برنامج "نور الدين" المذاع على القناة الأولى، إن القصة مركبة بين الحلال والحرام، وهل يترتب على ذلك إثم أم لا، لافتًا إلى أن الإمام الغزالي قال لو أن الإنسان أمامه كوب من الماء وتخيل أنه خمر وشربه على أنه خمر، آثم باتفاق، أما بالنسبة للحد قولين، أرجحهما أنه لا حد عليه لأنه لم يفعل شيئًا.

 

اقرأ أيضًا:

هل تسقط فريضة الحج لو قمنا بالشعائر على الميتافيرس؟.. علي جمعة يجيب
علي جمعة يستنكر السؤال عن حكم تهنئة المسيحيين: "مش هناخد ثواب بنشر الكراهية"
علي جمعة: حضور حفلات الزفاف في الكنيسة جائز

على جمعة نور الدين برنامج نور الدين القناة الأولى الحج والعمرة

مواد متعلقة

هل تسقط فريضة الحج لو قمنا بالشعائر على الميتافيرس؟.. على جمعة يجيب

على جمعة: الخلوة بين الولد وبنت في عالم "الميتافيرس" حرام

تحمل مشقة السفر لمساندة تلميذه.. أسامة الأزهرى يكشف موقفًا رائعًا للشيخ المنصراوى

المفتى: الإصلاح بين الزوجين عبادة تفوق فى أجرها الصيام والصلاة

المفتى يكشف عن عبادة تفوق فى أجرها الصيام والصلاة

على جمعة: البدعة فى الدين هى سبب الإسلاموفوبيا

على جمعة: من سَنّ الاحتفال بالمولد النبوى له أجره وأجر من عمل به

علي جمعة يستنكر السؤال عن حكم تهنئة المسيحيين: "مش هناخد ثواب بنشر الكراهية"

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

كشف لغز كسر زجاج سيارة وسرقة محتوياتها بمدينة نصر

جريمة الهرم.. موت غامض وسرقة مريبة

خلاف مالى بين عامل وسائق توك توك ينتهى بجريمة قتل فى المعصرة

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مقتل فرد أمن فى مشاجرة مع عامل وطالب بالمطرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «١- ٢»

ماجد حبته

جائزة بطل السلام

صور

تخفيضات وإقبال على السلع وكعك العيد

أجواء رمضان بحارة درويش

ليالى رمضان فى المعز

محطة تل أبيب

المزيد

أولمرت: نتنياهو يواصل الحرب فى غزة لإنقاذ نفسه

اليوم 182 للعدوان.. إسرائيل تواصل جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين بغزة قصفًا وتجويعًا

البيت الأبيض يدافع عن نقل 2000 قنبلة إلى إسرائيل