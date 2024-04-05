هل تسقط فريضة الحج لو قمنا بالشعائر على الميتافيرس؟.. على جمعة يجيب

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن القيام بشعائر الحج عن طريق الميتافيرس (العالم الافتراضي) من طواف حول المسجد الحرام وتقبيل الحجر الأسود، والصلاة خلف مقام إبراهيم، والسعي بين الصفا والمروة، وقص شعره، لا تسقط الفريضة.

القيام بشعائر الحج بالذهن فقط ليس جائزًا

وأضاف، خلال برنامج "نور الدين" المذاع على القناة الأولى، أن الله، سبحانه وتعالى، جعل محل هذه الأماكن جزءا لا يتجزأ من أركان الحج، مستشهدا بقوله "حتى يبلغ الهدي محله"، لهذا فإن القيام بشعائر الحج بالذهن فقط ليس جائزًا.

ولفت مفتي الجمهورية السابق إلى أنه حدثت تصورات وأحداث روحية في المغرب العربي شبيهة بما يحدث في عالم الميتافيرس، فقال العلماء إن هذا لا يكفي عن الحج.

حكاية شخص كان يمكنه أن يتواجد فى أكثر من مكان بنفس الوقت

وحكى أن شيخ اسمه قضيب البان، كان يوجد في 6 أماكن في وقت واحد، وكانوا يحكون ذلك على سبيل كرامات الأولياء، وأنه عندما طلب لعدة دعوات في الوقت ذاته، وافق، وبالفعل شوهد في تلك الأماكن.

وأردف: "الكتب مليئة بمثل هذه المواقف، أن يتواجد شخص في عدة أماكن في نفس الوقت، لكن بعد صدمة العلم التجريبي أنكروا هذا، لكننا عدنا لنفس الأسئلة بظهور الميتافيرس وإمكانية أن يتواجد الإنسان في عدة أماكن في نفس الوقت".

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