علي جمعة: قراءة الكتب عن الإلحاد جائز وقد يكون سببا لهداية الكثيرين

قال الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن قراءة الكتب عن الإلحاد جائز، لأننا نقرأ في كل شئ، سواء يتعلق بالإلحاد أو الفساد أو قلة الديانة أو قلة الأدب.

وأضاف خلال برنامج "نور الدين" المذاع على القناة الأولى، ردا على سؤال طالب حول هل يجوز أن أقرأ كتب أو قصص تتحدث فى الإلحاد من أجل الإطلاع: "لا نخاف من شئ، وبعد ما قرأت لو فيه إشكال نسأل ونبحث عن الحقيقة، لكن لا نخاف من القراءة، لأنك فى زمن تحتاج أن تكون عارفا وعالما بحقائق الأشياء".

وأردف: "وقد يكون الإطلاع فى غاية الأهمية، وقد يكون الاطلاع سببًا فى هداية الكثير من الناس، وعندما تقرأ هذا اقرأه بعين ناقدة وليس عين متلقي يتم التلاعب به".

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