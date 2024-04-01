شيخ الشافعية: الخواتم في أيدي مشايخ الصوفية عادة مأخوذة عن الرسول

قال الشيخ عبد العزيز الشهاوي، شيخ الشافعية في مصر والجامع الأزهر الشريف ووكيل الطريقة الشهاوية البرهامية، إنه لابد من شيخ مربي، فمن أخذ الفقه من الكتب أخطأ في الأحكام، ومن أخذ النحو من الكتب نحل في الكلام، ومن أخذ الطب من الكتب قتل الأنام.

وأضاف الشهاوي خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن التصوف ليس مظهرة، ولا سبحة، وإنما التصوف أدب مع الله عز وجل، والسبحة ليست بدعة كما يظن البعض، وما هي إلا وسيلة أو آلة للذكر.

وكشف أن وجود الخواتم بأيدي مشايخ الصوفية عادة مأخوذة عن الرسول، قائلًا: "إن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يكاتب الملوك، قالوا له إنهم لا يقبلون كتاب غير مختوم، فاتخذ خاتم من فضة، وكان نقشه "محمد رسول الله"

وكان النبي يختم به رسائله إلى الملوك، لكنه يحرم على الرجال التختم بالذهب، والفضة له حدود، لا يزيد عن 4 جرامات.

وتعرض شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج "مملكة الدراويش" ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

اقرأ أيضًا: