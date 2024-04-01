شيخ الشافعية: التبرك بآل البيت ليس شركًا ومن أراد الجنة يكون الحسين سيده

كشف الشيخ عبدالعزيز الشهاوي، شيخ الشافعية في مصر والجامع الأزهر الشريف ووكيل الطريقة الشهاوية البرهامية، عن سبب تشويه الصوفية في الوعي المصري.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مملكة الدراويش" تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة "الحياة"، إن بعض المنتسبين للتصوف لا حظ لهم من التصوف إلا الاسم، وليس لديهم سلوك المُتصوفين أو أخلاقهم، ومن يُريد طريق التصوف لا يرتاح ولكنه يرى المُر، مؤكدا أن التصوف من صميم علم الدين.

وأردف أن أهل مصر يحبون آل البيت، والسيدة زينب رضي الله عنها قالت "يا أهل مصر أويتمونا آواكم الله، وأكرمتمونا أكرمكم الله، أهل مصر يحبون آل البيت ويتبركون بهم، وهذا الأمر ليس شركًا، ولا فيه مخالفة شرعية".

وتابع: "التبرك بآل البيت لا يعدو زيارة قبر رجل صالح، لا نعبده، والله ما صلينا له ولا زكينا له، ولا سجدنا لهم، ولا صمنا لهم، كل ما في الأمر نتبرك بهم سبط رسول الله، ويعز عليا جدا أن يجفو أي شخص سيدنا الحسين، من أراد أن يكون من أهل الجنة، سيدنا الحسين يكون سيده، وأهل البيت كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك".

ولفت إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره.

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