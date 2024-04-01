الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شيخ الشافعية لـ"مملكة الدراويش": تقليد أحد الأئمة الأربعة واجب على كل مسلم

الشيخ عبدالعزيز الشهاوي،
الشيخ عبدالعزيز الشهاوي، شيخ الشافعية في مصر

قال الشيخ عبدالعزيز الشهاوي، شيخ الشافعية في مصر والجامع الأزهر الشريف ووكيل الطريقة الشهاوية البرهامية، إن الأئمة الأربعة، وهم الإمام مالك، والإمام أبي حنيفة، والإمام أحمد بن حنبل، والإمام الشافعي، كانوا على هدى، وواجب على كل مسلم تقليد أحدهم.

ولفت خلال لقائه ببرنامج "مملكة الدراويش" تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، إلى أن الأئمة كانوا على 6 خصال منها "الزهد والصلاح والعبادة والعلم، وعلوم عقبة نافعات للملأ، ومصالح ديننا"، مردفًا: "ندعو الله تبارك أن يجعلنا من أتباعه".

ولفت إلى أنه تعلم من مسيرة الإمام الشافعي علم الفقه والاقتداء بالإمام الشافعي، مردفا: "الأئمة الأربعة كلهم مجتهدين أي وصلوا لدرجة من العلم تؤهلهم لاستنباط الأحكام من الكتاب والسنة".

وأشار إلى أن المذهب المالكي منتشر أكثر في الصعيد، وفي إندونيسا وجنوب إفريقيا لا يعرفون إلا الشافعي، أما في مصر يعرفون الأئمة الأربعة.

 

اقرأ أيضًا:

عبدالعزيز الشهاوي يكشف لـ"مملكة الدراويش" نبوءة الإمام مالك لـ"الشافعي"

مملكة الدراويش الشيخ عبدالعزيز الشهاوي قصواء الخلالي الشافعية الإمام الشافعي شيخ الشافعية

مواد متعلقة

مختار نوح: "الإخوان" و"الحشاشين" متطابقان فى الأفكار وتنفيذ الاغتيالات

مختار نوح: صلة الرحم أضعف عند الإخوان و"الحشاشين" من رابط الجماعة

مختار نوح يكشف لـ"الشاهد" مدى تطابق شخصيتى البنا والصباح

مختار نوح يكشف لـ"الشاهد" سر وصف حسن البنا بالإمام وهو ليس فقيهًا

"كلمة حق أرادوا بها باطل".. أبوعاصي يكشف لـ"أبواب القرآن" لماذا يرفض القرآنيون السنة؟

على جمعة يكشف عن حالة واحدة فقط يعذب فيها الميت ببكاء أهله

أبو عاصي يرد على ادعاء القرآنيين أن الصلاة والوضوء في القرآن

أبوعاصي لـ"أبواب القرآن": رفض الأحاديث المتعارضة مع القرآن ليس "بدعة"

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

المفتى: قيمة زكاة المال المودع فى البنك هى 10% قياسًا على زكاة الزروع

مرتضى منصور يعود لرئاسة الزمالك بحكم قضائى.. والتنفيذ بعد العيد

انخفاض كبير فى أسعار جميع أنواع اللحوم.. الكيلو بـ160 جنيهًا قائم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

محمد الراعي

لعب وفن وخناقات ومنشطات فى رمضان

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

صور

أجواء رمضان فى المعز

مباراة الزمالك وفيوتشر

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

محطة تل أبيب

المزيد

القسام تستهدف قوة إسرائيليّة فى كمين مركب بقذيفة "الياسين 105"

نتنياهو على حافة الهاوية مع استئناف مفاوضات مصر.. احتجاجات داخلية وأزمة تجنيد

عاجل|اجتماع "حفظ ماء الوجه" لاجتياح رفح.. نتنياهو يتودد لـ أمريكا لتنفيذ "الكارثة"