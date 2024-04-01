شيخ الشافعية لـ"مملكة الدراويش": تقليد أحد الأئمة الأربعة واجب على كل مسلم

قال الشيخ عبدالعزيز الشهاوي، شيخ الشافعية في مصر والجامع الأزهر الشريف ووكيل الطريقة الشهاوية البرهامية، إن الأئمة الأربعة، وهم الإمام مالك، والإمام أبي حنيفة، والإمام أحمد بن حنبل، والإمام الشافعي، كانوا على هدى، وواجب على كل مسلم تقليد أحدهم.

ولفت خلال لقائه ببرنامج "مملكة الدراويش" تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، إلى أن الأئمة كانوا على 6 خصال منها "الزهد والصلاح والعبادة والعلم، وعلوم عقبة نافعات للملأ، ومصالح ديننا"، مردفًا: "ندعو الله تبارك أن يجعلنا من أتباعه".

ولفت إلى أنه تعلم من مسيرة الإمام الشافعي علم الفقه والاقتداء بالإمام الشافعي، مردفا: "الأئمة الأربعة كلهم مجتهدين أي وصلوا لدرجة من العلم تؤهلهم لاستنباط الأحكام من الكتاب والسنة".

وأشار إلى أن المذهب المالكي منتشر أكثر في الصعيد، وفي إندونيسا وجنوب إفريقيا لا يعرفون إلا الشافعي، أما في مصر يعرفون الأئمة الأربعة.

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