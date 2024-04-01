الإثنين 01 أبريل 2024
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عبدالعزيز الشهاوى يكشف لـ"مملكة الدراويش" نبوءة الإمام مالك لـ"الشافعى"

عبدالعزيز الشهاوي
عبدالعزيز الشهاوي

قال الشيخ عبدالعزيز الشهاوي، شيخ الشافعية في مصر والجامع الأزهر الشريف ووكيل الطريقة الشهاوية البرهامية، إنهم أطلقوا عليه لقب شيخ الشافعية وهو يرى أنه لا يستحقه، وإنما هو مُحب للإمام الشافعي والذي يصل نسبه إلى عبدالمطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم.

 

 

وأضاف الشهاوي، خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن الإمام الشافعي ولد 150 من الهجرة في غزة، وأحضرته أمه إلى مكة حفاظًا على نسبه، ولما حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين، قال له مفتي مكة أن يتجه للمدينة المنورة، فذهب وعمره 9 سنوات إلى أمير مكة المكرمة يكتب له توصية للإمام مالك.

وأشار الشهاوي إلى أن الشافعي توجه إلى أمير المدينة، يسلم له التوصية، وعندما وصل للإمام مالك قال مالك له "يا غلام اتق الله واجتنب المحارم فستكون سيد أهل زمانك".

مملكة الدراويش الشيخ عبدالعزيز الشهاوي قصواء الخلالي الشافعية الإمام الشافعي

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