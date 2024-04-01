شيخ الشافعية: الإمام الشافعى كان يختم القرآن مرتين فى كل ليلة برمضان

قال الشيخ عبدالعزيز الشهاوي، شيخ الشافعية في مصر والجامع الأزهر الشريف ووكيل الطريقة الشهاوية البرهامية، إن الإمام الشافعي كان له خصوصية في العبادة، وكان يقسم الليل أثلاث، ثلثه يصلي، وآخر يدرس العلم، والثالث لينام.

وأشار الشهاوي خلال لقائه ببرنامج "مملكة الدراويش" تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة "الحياة"، إلى أن الإمام الشافعي كان أحيانا يقيم ثلث الليل بأربعين آية لا يتجاوزها، لأنه كان يتعمق في معاني الآيات ويتدبرها، وكان ورعا تقيا.

ولفت إلى أن الإمام الشافعي كان يختم القرآن الكريم في شهر رمضان كل ليلة مرتين، وكذلك الإمام مالك كان يتفرغ لقراءة القرآن.

تعرض شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج "مملكة الدراويش" ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

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