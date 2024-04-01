الإثنين 01 أبريل 2024
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شيخ الشافعية لـ"مملكة الدراويش": التصوف هو كل شىء مأخوذ عن الرسول

الشيخ عبد العزيز
الشيخ عبد العزيز الشهاوي، شيخ الشافعية

قال الشيخ عبدالعزيز الشهاوي، شيخ الشافعية في مصر والجامع الأزهر الشريف ووكيل الطريقة الشهاوية البرهامية، إن التصوف علم كسائر العلوم له مبادئه، ويعرف به أحوال النفس وتحليها بالأخلاق الحميدة والتخلي عن الأخلاق الذميمة.

وأضاف شيخ الشافعية، خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن ثمرة التصوف سعادة الدنيا والآخرة، وفضله يفوق سائر العلوم، وهو أصل كل علم.

 

 

وأردف أن التصوف هو كل شيء مأخوذ عن رسول الله، ومن هدي رسول الله، والتصوف في الأساس أدب، ومن أراد يتحقق منها يراجع الكتب، مشيرًا إلى أن الرسالة القشيرية مرجع لكل من يريد أن يُدرك علم التصوف، و"كتاب هداية الأذكياء إلى طريق الأولياء"، به حوالي 190 بيتًا وذكر أن الطريق إلى الله شريعة وحقيقة.

 

وتابع: "بالفقه والتصوف يصل العبد إلى الله، وليس بواحد منهم، وفي الآية "إياك نعبد وإياك نستعين"، مراعاة فيه الشريعة والحقيقة، عبادة الله الشريعة، والاستعانة بالله هو حقيقة".

 

ولفت الشهاوي إلى أن الإمام الشافعي أوصى كل من أراد أن يسلك طريق الأولياء أن يطلب التوبة بشروطها وأن يقوم بمحاسبة النفس دائمًا، موضحًا أن التصوف يعني التوبة والقناعة والزهد، من خلال فقد علاقة القلب بالدنيا والمال.

 

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