الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هل الإنسان أصله قرد؟.. على جمعة يجيب

الشيخ علي جمعة
الشيخ علي جمعة

رد الشيخ علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على سؤال هل الإنسان كان أصله قردًا.

وقال "جمعة" خلال برنامج "نور الدين" المُذاع على القناة الأولى المصرية: "داروين لم يقل الإنسان أصله قرد، داروين لاحظ وحدة الخلق، اللي خالق السمكة هو اللي خالق العصفورة هو اللي خالق القرد والإنسان".

وأضاف: "داروين كان محتارًا من هذه السلسلة ومن التطور والانتقاء البقاء للأصلح، وقام بتأليف أصل الأنواع وده مش علم، ده نظرية".

وتابع: "العلم يحتاج إلى تجربة ومشاهدة، هل داروين شاف قرد يتحول إلى إنسان أو سمكة تتحول إلى عصفورة، إذا هذه تسمى نظرية، وممكن حد تاني يقول حاجة أخرى تفسيرًا لوحدة الخلق".

واستكمل: "إحنا عندنا تفسير وهو أن الله واحد وهو الذي خلق كل شيء وأمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون" مشيرًا إلى أن النظريات أمر والعلم أمر آخر فالعلم يجب أن يكون مُشاهدًا وتجريبيًا، مثل أن المياه مكونة من هيدروجين وأكسجين.

على جمعة داروين نظرية داروين نور الدين برنامج نور الدين

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