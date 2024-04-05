على جمعة: الخلوة بين الولد وبنت فى عالم "الميتافيرس" حرام

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، الحكم الشرعي في اختلاء ولد وبنت في عالم الميتافيرس، وهل يقع عليهما إثم أم لا؟.

القصة مركبة بين الحلال والحرام

وقال جمعة، خلال برنامج "نور الدين" المذاع على القناة الأولى، إن القصة مركبة بين الحلال والحرام، وهل يترتب على ذلك إثم أم لا، لافتًا إلى أن الإمام الغزالي قال لو أن الإنسان أمامه كوب من الماء وتخيل أنه خمر وشربه على أنه خمر، آثم باتفاق، أما بالنسبة للحد قولين، أرجحهما أنه لا حد عليه لأنه لم يفعل شيئًا.

وأردف: "يأثم لتجرؤه، ولو أن رجلا أغمض عينيه وتصور أنه يزني، عليه إثم، لكن ليس عليه حد".

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