رمضان عبدالمعز يكشف عن عبادة تحل المشاكل النفسية

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن السجود، عبادة عظيمة وعالية القدر والمقام وعلاج لمشاكلك النفسية، وأنه لو أكثرت من السجود ترافق النبي صلى الله عليه وسلم في جنة، لافتًا إلى أن النبي عندما سئل عن أحب الأعمال إلى الله، قال "أكثر السجود لله".

سجدة الشكر لا يشترط لها وضوء ولا قبلة

وأضاف عبدالمعز خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "دي إم سي": "لا تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك خطيئة، ربنا يقول للنبي، "ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين"، وأقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد، وعلامة القرب هي طريقك للوصول، ولدينا سجدة الشكر لا يشترط لها وضوء ولا قبلة".

وأوضح أن الركوع تعظيم الرب، أما السجود هو طلب المعونة من الرب، وهي عبادة جليلة وعظيمة، لافتًا إلى عندما سأل النبي خادمه ربيع ابن كعب الأسلمي وقال له سل، فقال ربيع اسألك مرافقتك في الجنة، قال النبي فأعني على نفسك بكثرة السجود.

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