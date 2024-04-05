هل إنفاق مال الحج على الفقراء يُسقط الفريضة؟.. على جمعة يجيب

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن أحد الصالحين كان في طريقه للحج لكنه وجد أسرة فقيرة، فظل يخدمها، ومع ذلك الناس رأوه في شعائر الحج، والرواية تقول إن الله أرسل ملكًا يحج مكانه.

وأضاف خلال برنامج "نور الدين" المُذاع على القناة الأولى، أن هذا الرجل فضَّل الفقراء بنفقة حجه، فغفر الله ذنبه الذي كان سيغفره بالحج، لكن لو لم يكن حج من قبل لن تسقط عنه فريضة الحج، لأن الجسد هو المنوط به الحكم الشرعي.

على جمعة: الخلوة بين الولد وبنت فى عالم "الميتافيرس" حرام

كما كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، الحكم الشرعي في اختلاء ولد وبنت في عالم الميتافيرس، وهل يقع عليهما إثم أم لا؟.

وقال جمعة، إن القصة مركبة بين الحلال والحرام، وهل يترتب على ذلك إثم أم لا، لافتًا إلى أن الإمام الغزالي قال لو أن الإنسان أمامه كوب من الماء وتخيل أنه خمر وشربه على أنه خمر، آثم باتفاق، أما بالنسبة للحد قولين، أرجحهما أنه لا حد عليه لأنه لم يفعل شيئًا.