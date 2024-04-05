الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

على جمعة يكشف حكم استخدام تطبيقات وراءها شركات ماسونية؟

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن سؤال حول حكم استخدام تطبيقات أنتجتها الشركات التكنولوجية الكبرى، والتي يشيع بين الشباب أنها أذرع للماسونية وعبدة الشيطان، وأنهم يستخدمونها لجمع البيانات مثل لعبة “بابجي”.

وقال جمعة، خلال برنامج "نور الدين" المذاع على القناة الأولى، إنه لا توجد نصوص شرعية تحذرنا من تسلط خفي، وأهل البصيرة لم يقولوا لنا إن هناك مؤامرة على البشرية، وإنما هناك أفعال مخالفة لدين الله، ربنا أمر بالعفاف وهؤلاء أمروا بالإباحية.

وأوضح أنه يمكن استخدام التطبيقات، مردفا: "كل الأدوات متاحة مباحة، مثل التليفزيون به أكثر من 1600 قناة، ولك الحرية في اختيار القنوات التي تصلح لك".

اقرأ أيضًا:

هل تسقط فريضة الحج لو قمنا بالشعائر على الميتافيرس؟.. على جمعة يجيب

على جمعة: الخلوة بين الولد وبنت في عالم "الميتافيرس" حرام

هل إنفاق مال الحج على الفقراء يُسقط الفريضة؟.. علي جمعة يجيب

على جمعة: تطبيقات العمرة عن المتوفى بمقابل مادى جائزة شرعَا

هل الماسونية امتداد للمسيح الدجال؟.. علي جمعة يجيب

علي جمعة: السيلفي واللايف في الحج والعمرة "قلة أدب مع الله"

على جمعة التطبيقات الشركات التكنولوجية برنامج نور الدين نصوص شرعية

مواد متعلقة

هل إنفاق مال الحج على الفقراء يُسقط الفريضة؟.. على جمعة يجيب

على جمعة: تطبيقات العمرة عن المتوفى بمقابل مادى جائزة شرعَا

هل تسقط فريضة الحج لو قمنا بالشعائر على الميتافيرس؟.. على جمعة يجيب

على جمعة يكشف حكم الخلوة بين الولد وبنت في عالم "الميتافيرس"

تحمل مشقة السفر لمساندة تلميذه.. أسامة الأزهرى يكشف موقفًا رائعًا للشيخ المنصراوى

المفتى: الإصلاح بين الزوجين عبادة تفوق فى أجرها الصيام والصلاة

المفتى يكشف عن عبادة تفوق فى أجرها الصيام والصلاة

على جمعة: البدعة فى الدين هى سبب الإسلاموفوبيا

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

زلزال عنيف يضرب نيويورك.. وإيقاف جلسة مجلس الأمن بعد اهتزاز القاعة (فيديو)

عاجل.. توابع مجزرة إسرائيل بحق المطبخ العالمى.. إقالة ضابطين وتوبيخ قادة كبار رسميًا

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

وزير قطاع الأعمال: إعادة تشغيل مصنع السبائك لإنتاج السيليكون منجنيز

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «١- ٢»

ماجد حبته

جائزة بطل السلام

صور

تخفيضات وإقبال على السلع وكعك العيد

أجواء رمضان بحارة درويش

ليالى رمضان فى المعز

محطة تل أبيب

المزيد

أولمرت: نتنياهو يواصل الحرب فى غزة لإنقاذ نفسه

اليوم 182 للعدوان.. إسرائيل تواصل جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين بغزة قصفًا وتجويعًا

البيت الأبيض يدافع عن نقل 2000 قنبلة إلى إسرائيل