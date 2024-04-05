على جمعة يكشف حكم استخدام تطبيقات وراءها شركات ماسونية؟

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن سؤال حول حكم استخدام تطبيقات أنتجتها الشركات التكنولوجية الكبرى، والتي يشيع بين الشباب أنها أذرع للماسونية وعبدة الشيطان، وأنهم يستخدمونها لجمع البيانات مثل لعبة “بابجي”.

وقال جمعة، خلال برنامج "نور الدين" المذاع على القناة الأولى، إنه لا توجد نصوص شرعية تحذرنا من تسلط خفي، وأهل البصيرة لم يقولوا لنا إن هناك مؤامرة على البشرية، وإنما هناك أفعال مخالفة لدين الله، ربنا أمر بالعفاف وهؤلاء أمروا بالإباحية.

وأوضح أنه يمكن استخدام التطبيقات، مردفا: "كل الأدوات متاحة مباحة، مثل التليفزيون به أكثر من 1600 قناة، ولك الحرية في اختيار القنوات التي تصلح لك".

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