هل الماسونية امتداد للمسيح الدجال؟.. على جمعة يجيب

رد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على سؤال حول الماسونية، وهل الماسونيون امتداد للمسيح الدجال، وأنهم يقومون بجمع البيانات عن الناس واختراقهم فكريًا؟.

وقال جمعة، خلال برنامج "نور الدين" المذاع على القناة الأولى، أنه لا توجد نصوص شرعية تحذرنا من تسلط خفي، وأهل البصيرة لم يقولوا لنا إن هناك مؤامرة على البشرية، وإنما هناك أفعال مخالفة لدين الله. ربنا أمر بالعفاف وهؤلاء أمروا بالإباحية.

وأردف: "ربنا أمر بسعادة الناس في الدارين، وهؤلاء يريدون الحرية المطلقة والتساوي المطلق، ليس فقط بين الذكر والأنثى، وإنما بين الإنسان والحيوان والجماد".

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