الخميس 04 أبريل 2024
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رمضان عبدالمعز: اقبلوا أمر الله حتى تنالوا الفلاح والصلاح (فيديو)

الشيخ رمضان عبدالمعز
الشيخ رمضان عبدالمعز

قاال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن هناك معادلة جميلة للغاية في آيات الصيام في سورة البقرة، وتحديدًا في آية الدعاء: "فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون"، موضحًا أنه من أجل الحصول على الفلاح والرشد والفوز العظيم والنجاح، يجب الاستجابة المطلقة والسريعة لأمر الله ورسوله.

وأكد "عبدالمعز" خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُبَث على قناة "dmc"، على أن هناك أناسًا يتحدث عنهم الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: "ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون"، حيث أعطاهم الله سبحانه وتعالى الأمر فرفضوه، حتى تم تغيير قلوبهم، وإذا حاولوا الوصول إلى هذا الأمر لن يستطيعوا، وذلك بسبب عدم استجابتهم لأمر الله ورسوله.

آية الدعاء الشيخ رمضان عبدالمعز سورة البقرة آيات الصيام لعلهم يفقهون رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامى برنالمج لعلهم يفقهون

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