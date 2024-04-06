هل شوهت صورة المرأة في الفكر الإسلامي لأن المفسرين للقرآن ذكور؟ أبوعاصي يجيب

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إنه لا يمكن التعميم وقول أن صورة المرأة في الفكر الإسلامي شوهت لأن المفسرين للقرآن ذكور، مردفا: "لا يمكن قول أن مفسر لأنه رجل تعدى على حق المرأة من هذا الباب".

وأضاف خلال حديثه لبرنامج "أبواب القرآن"، تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز": " لكن ممكن تبقى أمر نفسي خفي بداخلك شعور أنها أنثي أقل منك وشأنها حقير، تنظر للآيات من هذه النفسية الخفية، ولا تنظر للآيات من الناحية الموضوعية".

وأكد، أن من يقول أن الخطيئة الأولى من المرأة مخالف صراحة للقرآن، وصريح القرآن أن الخطيئة الأولى من آدم، فوسوس إليه الشيطان وعصي آدم ربه، والآية الأخرى ووسوس لهما الشيطان، أي أنه على الأقل يبقي مشاركة.

ولفت إلى أن المفسرين اختلفوا في سورة آل عمران "قالت رب إني وضعتها أنثي والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثي"، مردفا: "المفسرين اختلفوا في الجملتين هل من كلام الله ولا من كلام أم مريم، أرى أن الجملتين من كلام الله قالت ربي إني وضعتها أنثى فبيقول لها والله أعلم بما وضعت، ووليس الذكر كالأنثى يعني مين قالك إن الذكر سيكون أحسن من الأنثى في الخدمة؟".

وتابع: "هي فهمت أنه يصلح للخدمة الذكر وليس الأنثى، وهناك رأي ثالث قد يحل الإشكال يقول "والله أعلم بما وضعت" من كلام الله أما "وليس الذكر كالأنثى" من كلامها، ولو أخذنا بهذا التفسير يبقى متقولش أن الرجل أفضل من المرأة، لأنه كلام أم مريم هي التي ترى أن الذكر أفضل لخدمة البيت، يبقى كلامها ليس حجة".

وختم: "المقصود أن الأصل في المرأة أنها مخلوق مكرم ومكلف مثل الرجل، وربنا خلق كل له طبيعة مختصة من حيث الخلقة، أما من حيث الوظائف العبادية والعمل فهي مثل الرجل.