عميد سابق بالأزهر لـ"أبواب القرآن": حواء لم تُخلق من ضلع آدم

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن ادعاء أن حواء خلقت من ضلع آدم، مصدره الإسرائيليات، أما القرآن فقال في سورة النساء "يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها".

وأضاف "أبوعاصي"، خلال حديثه لبرنامج "أبواب القرآن"، تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز": "هل القرآن نص على أنها خلقت من ضلع آدم؟ لا، وفي كتب التفسير الطبري وكتب كثيرة جدًا تجد مكتوبًا أنها خلقت من ضلع آدم وأنه كان في الجنة نائمًا، وبعدين قام لقى دراعه الشمال بيخر دم، والرواية يقول لك ضلع ولقاه بيخر دم ونظر كده لقى واحدة قاعدة جنبه قالت له أنا حواء".

وأردف: "طبعًا حواء اسم من الإسرائيليات أيضًا القرآن لا علاقة له بالاسم، والإمام محمد عبده يركز على قاعدة أن الأشياء التي لم يذكرها القرآن المبهمة نسكت عنها ولا نبحث فيها، القرآن لم يشر إلى أن حواء أو زوجة آدم خلقت من ضلع أعوج، وهذا الرأي ذكره الرازي نقلًا عن أبي مسلم الأصفهاني".

وأشار إلى أن تغييب الآراء الفقهية المناصرة للمرأة يرجع لعدة عوامل، العامل النفسي وضيق الأفق وعدم سعة الاطلاع، لهذا لا بد أن ندخل مادة الفكر النقدي في العلم في الجامعات.

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