السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل فراولة الحلقة 12.. نيللي كريم تعترف بعدم امتلاكها أي موهبة

فراولة
فراولة

شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل فراولة، الذي تلعب بطولته النجمة نيللي كريم، أحداثا مشوقة، بزيارة فراولة للشيخ علاء وطلب منه الوساطة لدى صاحب المنزل.

الحلقة 12 مسلسل فراولة

وشهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل فراولة، زيارة نيللي كريم، للمنزل، الذي أقنعها مساعدها الشندويلي - أحمد فهيم-، بأنه يحتوي على الحجر الكريم الخارق، وذلك في باطن أرضه، ليطلب مالك المنزل مبلغ ١٥ مليون جنيه، ثمنا للمنزل، فيما لا تمتلك فراولة إلا 7 مليون.

مسلسل جودر لـ ياسر جلال.. تفاصيل الحلقة 12

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 12.. عمر يكتشف حقيقة أهله من مروان وليلى

وشهدت الحلقة اعتراف فراولة للدكتور صلاح، بأنها تشعر بعدم امتلاكها أي مواهب أو إمكانيات لعلاج المرضى.

فيما ذهبت فراولة، للشيخ علاء، ليتوسط لها، لدى صاحب المنزل، لكي يخفض لها ثمن المنزل، لكي تستطيع شراءه.

مواعيد عرض مسلسل فراولة

يعرض مسلسل فراولة بطول نيللي كريم، بشكل حصري اليوم على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

مسلسل فراولة.. مواعيد وقنوات العرض

يعرض اليوم الحلقة الحادية عشرة من مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم علي قناة Dmc وDmc drama ومنصة watch it الرقمية.

قصة مسلسل فراولة 2024

فتاة تدعي فراولة نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة، حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا، وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين، ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام بالعلاج الروحي والطاقة الحيوية التي ربحت منها ملايين الجنيهات.

أبطال مسلسل فراولة 2024

وتعود نيلي كريم للكوميديا، بمشاركة شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.
يهمك أيضا:

مسلسل فراولة فراولة موعد عرض فراولة موعد عرض مسلسل فراولة موعد اعادة مسلسل فراولة قصة مسلسل فراولة أبطال مسلسل فراولة موعد عرض مسلسل نيلي كريم مسلسل نيلي كريم نيلي كريم قنوات عرض فراولة قنوات عرض مسلسل فراولة موعد مسلسل فراولة الحلقة السادسة من فراولة فراولة الحلقة السادسة فراولة الحلقة 6 الحلقة السادسة من مسلسل فراولة مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 مسلسل فراولة عبر Watch It

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل فراولة

الآن تردد قناة dmc لمتابعة مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض فراولة لـ نيلي كريم

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل الحشاشين وتردد القنوات الناقلة

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم وأبرز أحداثه

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الحشاشين للنجم كريم عبدالعزيز

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز

بـ 7 أعمال مختلفة ومتميزة.. قائمة مسلسلات رمضان 2024 على DMC

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

مسلسل حق عرب الحلقة 27.. سلوى عثمان تطلب من السويركي عودتها للمنزل بعد إهانتها من علي

الأمن يفرض سيطرته على قرية العليقات عقب مقتل شخص وإصابة 3 أخرين

مسلسل المعلم الحلقة 27.. مصطفى شعبان يسيطر على سوق السمك

خان يونس تقاوم بشراسة.. مقتل 14 من جنود الاحتلال وإصابة آخرين

تاريخ مواجهات الأهلي ومازيمبي قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

صور

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

محطة تل أبيب

المزيد

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب