مسلسل فراولة الحلقة 12.. نيللي كريم تعترف بعدم امتلاكها أي موهبة

شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل فراولة، الذي تلعب بطولته النجمة نيللي كريم، أحداثا مشوقة، بزيارة فراولة للشيخ علاء وطلب منه الوساطة لدى صاحب المنزل.

الحلقة 12 مسلسل فراولة

وشهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل فراولة، زيارة نيللي كريم، للمنزل، الذي أقنعها مساعدها الشندويلي - أحمد فهيم-، بأنه يحتوي على الحجر الكريم الخارق، وذلك في باطن أرضه، ليطلب مالك المنزل مبلغ ١٥ مليون جنيه، ثمنا للمنزل، فيما لا تمتلك فراولة إلا 7 مليون.

وشهدت الحلقة اعتراف فراولة للدكتور صلاح، بأنها تشعر بعدم امتلاكها أي مواهب أو إمكانيات لعلاج المرضى.

فيما ذهبت فراولة، للشيخ علاء، ليتوسط لها، لدى صاحب المنزل، لكي يخفض لها ثمن المنزل، لكي تستطيع شراءه.

مواعيد عرض مسلسل فراولة

يعرض مسلسل فراولة بطول نيللي كريم، بشكل حصري اليوم على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

مسلسل فراولة.. مواعيد وقنوات العرض

يعرض اليوم الحلقة الحادية عشرة من مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم علي قناة Dmc وDmc drama ومنصة watch it الرقمية.

قصة مسلسل فراولة 2024

فتاة تدعي فراولة نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة، حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا، وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين، ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام بالعلاج الروحي والطاقة الحيوية التي ربحت منها ملايين الجنيهات.

أبطال مسلسل فراولة 2024

وتعود نيلي كريم للكوميديا، بمشاركة شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

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