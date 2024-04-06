مسلسل فراولة الحلقة 12.. فراولة تعثر على نصف حجر طاقة الكون

مسلسل فراولة لـ نيللي كريم الحلقة 12، شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل فراولة أحداثًا جديدة، بدأت بعثور فراولة "نيللى كريم"، على نصف الحجر المطلوب للحصول على طاقة الكون، ويقدر ثمن المنزل الموجود فيه 14 مليون جنيه، ولكن لا تملك فراولة إلا 7 ملايين جنيه.

أحداث مسلسل فراولة الحلقة 12

وخلال أحداث مسلسل فراولة الحلقة 12 ، فوجئت فراولة بوجود صورة الشيخ علاء الدين "ياسر الطوبحي" في محفظة "عم مغاوري" صاحب المنزل، أثناء إخراجه كارت خاص به يحمل رقم هاتفه، أعطاه لفراولة للاتصال به بعد قرارها الموافقة على شراء المنزل.

مواعيد عرض مسلسل فراولة

يعرض مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.



مسلسل فراولة.. مواعيد وقنوات العرض

يعرض اليوم الحلقة الحادية عشرة من مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم علي قناة Dmc وDmc drama ومنصة watch it الرقمية.

قصة مسلسل فراولة

فتاة تدعى فراولة نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة، حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا، وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين، ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام بالعلاج الروحي والطاقة الحيوية التي ربحت منها ملايين الجنيهات.

أبطال مسلسل فراولة

وتعود نيلي كريم للكوميديا، بمشاركة شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.