مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز

أيام قليلة تفصلنا عن السباق الرمضاني 2024، ويبحث الجمهور عن قنوات عرض مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز في رمضان 2024، إذ يتشوّق عدد كبير من الجمهور لمشاهدة مسلسل الحشاشين، والمقرر عرضه في رمضان 2024، ضمن قائمة الأعمال الفنية التي تعرضها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر شاشاتها التلفزيونية المُختلفة.

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز

ويتسابق "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز، ضمن قائمة الأعمال الرمضانية 2024، والتي تشهدها الشاشات المصرية على مدار الشهر الكريم، حيثُ تُقدم الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين

كشفت قناة DMC عن عرض مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز في شهر رمضان 2024، عبر شاشاتها بشكل حصرى، بالإضافة إلى منصة Watch it الرقمية، والتي طرحت، في وقت سابق، بوستر جديد لـ مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز المقرر عرضه في رمضان 2024، على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة وأحداث مسلسل الحشاشين

يناقش مسلسل الحشاشين للفنان كريم عبدالعزيز طائفة الحشاشون وهي طائفة شيعية إسماعيلية نزارية باطنية اشتهرت بالاغتيالات وقلعة الموت وكان الفدائيون مدربين بشكل احترافي على فنون التنكر والفروسية واللسانيات والاستراتيجيات والقتل.

تم تخصيص أضخم ميزانية لمسلسل الحشاشين لخروجه بشكل لائق ويحمل مصداقية، خاصة وأن أحداث المسلسل تطلب تصميم ملابس مناسبة، حيث تنتمي أحداثه إلى حقبة تاريخية قبل 1000 عام، فجاء اختيار ملابس العمل من الخامات اللازمة لتصنيعها من كازخستان وتركيا وإيطاليا، وهو ما يمنح المسلسل نوعًا من صدق الأحداث والدخول في القصة.

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز

كما أن تصوير أحداث مسلسل الحشاشين تطلب تنقل صناع العمل من قارة إلى أخرى، في محاولة لإبراز أفضل كادرات التصوير من أماكن تشبه الموجودة بالقصة الحقيقة لطائفة الحشاشين، حيث تم تصويره في ثلاث قارات وهي إفريقيا وأوروبا وآسيا، علاوة على بناء كافة الديكوارت الملائمة للعمل من القصور والقلاع.

كما اهتم صناع العمل على بناء كل تفصيلة في العمل بحرافية، حيث تم تصنيع آلاف القطع من الأسلحة في منطقة خان الخليلي والغورية ومصر القديمة من خلال حرفي وفناني هذه المناطق، حيث يسعى فريق العمل إلى ظهور مشاهد الأكشن والقتال بصورة مثالية.

أبطال وصناع مسلسل الحشاشين

المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، ومن بطولة كريم عبدالعزيز، ويشاركه البطولة كوكبة من النجوم والنجمات وهم: فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر.