مسلسل فراولة الحلقة 11.. نيلى كريم تتورط فى صفقة مقبرة فرعونية

مسلسل فراولة الحلقة 11.. طلب مستر "يانج" من نيلي كريم لقائها في فندق ليعرض عليها صفقة جديدة، وفوجئت نيلي بوجود الخبير الأثري الذي كشف عن بيعه مقابر فرعونية لأكبر متاحف في العالم، واشترطت فراولة أنها سوف تأتي معهم لكنها سوف تأخذ الحجر الأثري فقط وبعدها سوف تقوم بالإبلاغ عن مكان المقبرة، وهدده العميل الصيني أن يدفع له الأموال أولًا، وإذا حدث أي نوع من أنواع الخيانة سوف يعرض حياته للخطر.

مسلسل فراولة.. موعد عرض الحلقة 11

تعرض الحلقة 11 من مسلسل فراولة بطول نيلي كريم، بشكل حصري اليوم على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

مسلسل فراولة.. مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية عشر

يعرض اليوم الحلقة الحادية عشر من مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم علي قناة Dmc وDmc drama ومنصة watch it الرقمية.

قصة مسلسل فراولة

فتاة تدعي فراولة نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة، حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا، وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين، ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام بالعلاج الروحي والطاقة الحيوية التي ربحت منها ملايين الجنيهات.

أبطال مسلسل فراولة

وتعود نيلي كريم للكوميديا، بمشاركة شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.