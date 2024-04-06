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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 12.. عمر يكتشف حقيقة أهله من مروان وليلى

بدون سابق إنذار
بدون سابق إنذار

استمع عمر بالصدفة لحدث ليلى والتي تقوم بدورها الفنانة عائشة بن أحمد ومروان والذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين، وهما يتحدثان عن وصولهم للممرضة التي تعرف أهل عمر الحقيقيين وهما بالخارج حيث أنهم ظنوا انه نائم تحت تأثير العلاج، وهو ما جعله يكتشف أنه ليس ابنهم ليدخل في حالة بكاء شديدة، وذلك ضمن أحداث الحلقة الـ12 من مسلسل بدون سابق إنذار.

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مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 12.. الطبيب يقترح سفر عمر لأوروبا لاستكمال العلاج

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مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 12.. مروان يضع GPS في حقيبة الفلوس لموظف الصحة

 

مسلسل بدون سابق إنذار موعد عرض الحلقة 12

تعرض الحلقة الثانية عشر من مسلسل بدون سابق إنذار في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc.

تعرض الحلقة الثانية عشر مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، ويعرض مسلسل "بدون سابق إنذار" للفنان آسر ياسين على قناة dmc وdmc drama.

 

قصة مسلسل بدون سابق انذار 2024

تدور أحداث مسلسل "بدون سابق إنذار" حول "آسر ياسين" بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهما رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقعا غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقرران فورا إجراء عملية.

أبطال مسلسل بدون سابق انذار 2024

يتكون فريق عمل مسلسل "بدون سابق إنذار" من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل "بدون سابق إنذار" من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن إنتاج محمد مشيش.

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