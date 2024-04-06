مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 12.. الطبيب يقترح سفر عمر لأوروبا لاستكمال العلاج

اقترح الطبيب المعالج لحالة عمر أن يستكمل علاجه في أوروبا أو أمريكا في حال عدم وجود متبرع بالبذل من الأقارب، وهو الأمر الذي جعل مروان وليلى يفكران في الأمر وكيفية تدبير الأموال اللازمة للسفر والعلاج، حتى أن ليلى والتي تقوم بدورها الفنانة عائشة بن أحمد فكرت في أخذ أموال من والدها وشقيقها لكن مروان رفض، ومن ناحية أخرى عرض حسن والذي يقوم بدوره الفنان أحمد خالد صالح نصف فلوس بيع الكيذر آريا لشقيقه مروان ليعالج ابنه، وذلك ضمن أحداث الحلقة الـ12 من مسلسل بدون سابق إنذار.

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 12

تعرض الحلقة الثانية عشر من مسلسل بدون سابق إنذار في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc.

تعرض الحلقة الثانية عشر مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل

ويعرض مسلسل "بدون سابق إنذار" للفنان آسر ياسين على قناة dmc وdmc drama ومنصة واتش إت.

قصة مسلسل بدون سابق انذار 2024

تدور أحداث مسلسل "بدون سابق إنذار" حول "آسر ياسين" بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهما رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقعا غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقرران فورا إجراء عملية.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار 2024

يتكون فريق عمل مسلسل "بدون سابق إنذار" من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

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