السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل سر المسجد الحلقة 27.. كل ما تريد معرفته عن المسجد النبوي

مسلسل سر المسجد
مسلسل سر المسجد

تناول مسلسل سر المسجد في حلقته السابعة والعشرين، الحديث عن المسجد النبوي، وقصة بناءه، والتي قصها الشيخ صلاح على أبطال المسلسل سيف وياسين وشروق.

 

المسجد النبوي 

ٱلْمَسْجِدُ ٱلنَّبَوِيّ أو ٱلْحَرَمُ ٱلنَّبَوِيّ أو مَسْجِدُ ٱلنَّبِيّ أحد أكبر المساجد في العالم وثاني أقدس موقع في الإسلام (بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة)، وهو المسجد الذي بناه النبي محمد في المدينة المنورة بعد هجرته سنة 1 هـ الموافق 622 بجانب بيته بعد بناء مسجد قباء. 

مرّ المسجد بعدّة توسعات عبر التاريخ، مروراً بعهد الخلفاء الراشدين والدولة الأموية فالعباسية والعثمانية، وأخيراً في عهد الدولة السعودية حيث تمت أكبر توسعة له عام 1994. ويعتبر المسجد النبوي أول مكان في شبه الجزيرة العربية يتم فيه الإضاءة عن طريق استخدام المصابيح الكهربائية عام 1327 هـ الموافق 1909.

 

تفاصيل أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 26

 

 

مسلسل سر المسجد موعد عرض الحلقة 28

تعرض الحلقة 28 من مسلسل سر المسجد غدًا الأحد، عقب آذان المغرب على قناة الحياة ومنصة watch it.

 

مسلسل سر المسجد مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة والعشرون

 

تعرض الحلقة 28 من مسلسل سر المسجد غدًا الأحد، عقب آذان المغرب على قناة الحياة ومنصة watch it.

 

قصة مسلسل سر المسجد

يناقش المسلسل مجموعة من القضايا الهامة ومنها بر الوالدين، وأهمية الصلاة والمواظبة عليها، وقيمة المساجد، والمسلسل مكون من 30 حلقة، تمتد الحلقة الواحدة لمدة 10 دقائق.

 

وتدور أحداث  كرتون سر المسجد حول التربية الدينية للأطفال وتعاليم الدين المختلفة، وأيضًا عن سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.

 

أبطال مسلسل سر المسجد

سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أيمن، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة

 

 

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