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تحقيقات ومتابعات

الحلقة 12 من مسلسل بدون سابق إنذار.. ليلى تستنكر حديث مروان

مسلسل بدون سابق إنذار
مسلسل بدون سابق إنذار

ينتظر متابعو الدراما الرمضانية المصرية عرض مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين، والذي يعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2024.

ملخص الحلقة 11 من مسلسل بدون سابق انذار للفنان أسر ياسين

مروان ضحية لعملية نصب.. أحداث مسلسل بدون سابق انذار الحلقة الحادية عشر

أحداث الحلقة 12 من مسلسل بدون سابق إنذار

انتهت احداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان الكبير آسر ياسين، تواصل ليلى والتي تلعب دورها الفنانة عائشة بن أحمد البحث عن عائلة عمر، من خلال جروبات المفقودين على مواقع التواصل الاجتماعي.

تستمر ليلى في النشر بحثا عن عائلة عمر خاصًة بعد تردي حالته الصحية وحاجته لمتبرع لإنقاذ حياته، فيما يعتصر قلبها على ابنها الذي تبحث عنه وتحاول أن تجده وتعيد البحث مرة أخرى على منصات مواقع التواصل الاجتماعي وترفض حديث مروان الذي طلب منها عدم نشر أي شيء عن ذلك على الإنترنت.


مسلسل بدون سابق إنذار موعد عرض الحلقة 12

تعرض الحلقة الثانية عشر من مسلسل بدون سابق إنذار في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc.


تعرض الحلقة الثانية عشر مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل


ويعرض مسلسل "بدون سابق إنذار" للفنان آسر ياسين على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it.

مسلسل بدون سابق انذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية عشر

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وDMC drama، ومنصة watch it، طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

قصة مسلسل بدون سابق انذار

تدور أحداث مسلسل "بدون سابق إنذار" حول "آسر ياسين" بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهما رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقعا غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقرران فورا إجراء عملية.

ابطال مسلسل بدون سابق انذار

يتكون فريق عمل مسلسل "بدون سابق إنذار" من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل "بدون سابق إنذار" من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن إنتاج محمد مشيش.

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