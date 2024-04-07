موعد إعادة مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي الحلقة 27.. براءة وفاء عامر

موعد إعادة مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي الحلقة 27 محور تهتمام الملايين من المواطنين حيث يرغب قطاع عريض من جمهور الأعمال الرمضانية في مشاهدة الحلقات التي لم يتمكنوا من مشاهدتها في العرض الأول والتي تشهد مثيرة تتصدر بها التريند.

موعد إعادة مسلسل حق عرب لـ"أحمد العوضي" الحلقة 27

نعرض موعد إعادة مسلسل حق عرب لـ"أحمد العوضي" الحلقة 27 حيث تعرض في تمام الساعة 5:15 صباحًا، على قناة الأون، والإعادة الثانية 11:15 صباحًا، وبالنسبة لقناة أون دراما، تعرض حلقة الإعادة في تمام الساعة 12 مساءً، والإعادة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً.

ملخص الحلقة 27 من مسلسل حق عرب

وشهدت أحداث الحلقة 27 من حق عرب، القبض على عرب السويركي بتهمة اختفاء سعيد الجن بواسطه شقيقه، وبالفعل تم التحقيق معه وتم الإفراج عنه عندما أكد لرئيس المباحث عدم وجود أي خصومه تقوده لخطف سعيد الجن.

ويدور حديث بين عرب السويركي وشقيق سعيد الجن للتأكيد له عدم وجود أي خلاف بين عرب وسعيد الجن يجعله يقوم باختطافه، ويعده بان يبحث معه حتى يظهر سعيد الجن.

وشهدت الحلقة 27 بداية مساومة جمال عطوة زوج سميحة ابنة عبد ربه، مقابل صمته عن خيانتها له مع رباح ابو الدهب، وعدم فضحها في المغربلين واستولى جمال على دهب سميحة بالكامل، وطلب منها ٥ مليون جنيه، مقابل صمته.

كما شهدت تجنيد عرب السويركي "زرجينه" أحد صبيان المعلم عبد رب(رياض الخولي)، والذي شهد ضده في القسم وقام بضرب عرب السويركي أمام الحارة واتفق السويركي مع زرجينه بان يخبره بكافة تحركات عبد ربه ونواياه.

كما شهدت أحداث الحلقة 27 من المسلسل تحريض رباح ابو الدهب "وليد فواز"، شقيق سعيد الجن على تقديم بلاغ في القسم باتهام عرب السويركي في اختفاء سعيد شقيقه، مستدلا على ذلك بمشاجرته الاخيرة بينه وبين عرب في الكبارية وأمام المحل الخاص بسعيد الجن.

وانطلقت أحداث الحلقة 27 بطولة أحمد العوضي، باستعراض مشهد طرد علي السويركي لوالدته من فرحه، وطلبها لعرب السويركي بعد تعبها من كسرة ابنها لها أمام المعازيم وتطلب سلوى عثمان من ابنها عرب السويركي بان يعود بها إلى المنزل.

ابطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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