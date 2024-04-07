الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 28.. وأحداث الحلقة السابقة

مسلسل سر المسجد
مسلسل سر المسجد

زاد البحث عن  موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 28 والذي يستحوذ على اهتمام الأطفال ويلقي رواجًا عبر السوشيال ميديا حاليا، وذلك لكونه مسلسل رسوم متحركة يبرز قواعد ومبادئ الدين الإسلامي يُقدمه شركة المتحدة للخدمات الإعلامية كجزء من العروض الموجهة للأطفال في موسم دراما رمضان 2024.

موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 28 

تتناول السطور التالية موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 28 عبر شاشة قناة الحياة خلال شهر رمضان المبارك حيث يأتي المسلسل ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

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أحداث الحلقة 27 من مسلسل سر المسجد 

في الحلقة 27 من المسلسل الكرتوني سر المسجد تحدث الشيخ صلاح إلى أبطال القصة، سيف وياسين وشروق، عن أهمية المسجد النبوي في المدينة المنورة، مشيرًا إلى أن الصلاة فيه تعدل ألف صلاة في أي مسجد آخر، باستثناء المسجد الحرام.

وأوضح الشيخ صلاح أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنى المسجد النبوي بعد عام واحد من هجرته، وأنه يحتوي على الروضة الشريفة، والتي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها روضة من رياض الجنة، هذا يعني أن الصلاة في هذا المكان يجلب الرحمة والسعادة، ويكون موطنًا للذكر والصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

شخصيات مسلسل سر المسجد

المسلسل الكرتوني سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

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قصة مسلسل سر المسجد

قصة المسلسل الكرتوني سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

ويتخلل القصة تفاصيل مشوقة ومثيرة حيث يواجه الأب وابنه مختلف المشاكل والتحديات، ويتعلمان كيفية التعامل معها وحلها بطرق ملهمة ودينية يتميز المسلسل بتقديمه لقصة مبتكرة وشيقة تتجاوز حدود الترفيه العادي، إذ يسلط الضوء على قيم وتقاليد دينية مهمة بطريقة ممتعة ومشوقة للأطفال.

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