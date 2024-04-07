الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل نورة الحلقة 27.. درس لنورة من والدتها حول أهمية تناول وجبة الإفطار

مسلسل نورة
مسلسل نورة

شهدت الحلقة السابعة والعشرون من المسلسل الكارتوني نورة، الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك، حديثا جمع بين نورة ووالدتها حول أهمية وجبة الإفطار ووجود أي نوع بروتين بها، للحفاظ على نشاط الجسم وحيويته على مدار اليوم، وهو الأمر الذي تناقشت معه فيه نورة بعد رفضها لتناول وجبة الإفطار.

ويعرض المسلسل الكرتوني "نورة" على قناة CBC قبل الإفطار مباشرة، وعلى منصة watch it، تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل الكرتوني نورة والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية انتصار السيسي، والذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

مسلسل نورة

ويسلط المسلسل الكرتونى الضوء على مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة" وهى رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية فى حياتها بالمسلسل، وذلك من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث.

وجاء العمل الرمضاني مواكبًا مع الطابع العائلى بشكل كبير خاصة انه يهتم بشكل كبير بما هو مناسب للأطفال وكيفية التعامل مع الطفل فى حال وقوعه فى مشكلة ما، في المسلسل الكرتونى نورة يعتبر من الأعمال المميزة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتسليط الضوء على كل القضايا التى تهم الفتيات فى مرحلة الطفولة من الأمور الهامة للأطفال،  يتأثروا بشكل كبير بهذا المحتوى المميز يتمكنوا بعد مشاهدة تلك الأعمال من معرفة ما هو صحيح وما هو خطأ، ويعتبر هذا العمل الكرتوني عودة من جديد لسلسلة المسلسلات الرمضانية التي تجذب الأطفال والأسرة المصرية لها.

مسلسل نورة

وشارك فى تمثيل المسلسل الكرتوني نورة، يوسف حشيش، ولبني ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، واشراف على الدراما سماح ابو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذى محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، احمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفى.

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