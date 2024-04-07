الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مسئول إيرانى كبير: جميع السفارات الإسرائيلية لم تعد آمنة

السفارات الإسرائيلية
السفارات الإسرائيلية

قال مسئول إيراني كبير إن جميع السفارات الإسرائيلية لم تعد آمنة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

9 صواريخ إيرانية قادرة على الوصول إلى إسرائيل

ونشرت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية أسماء وصور 9 صواريخ إيرانية قادرة على الوصول إلى إسرائيل.

فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن الاستعدادات اكتملت للتعامل مع أي سيناريو قد يستجد مع إيران، حيث عقد تقييمًا لموقف العمليات مع كبار ضباط الجيش.

وأكد جالانت أن مؤسسة الدفاع أكملت الاستعدادات للردّ في حالة وقوع أي سيناريو قد يستجد في مواجهة إيران.

مسؤول إيراني كبير السفارات الإسرائيلية لم تعد آمنة جميع السفارات الإسرائيلية لم تعد آمنة القاهرة الإخبارية إسرائيل 9 صواريخ إيرانية

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