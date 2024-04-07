مسئول إيرانى كبير: جميع السفارات الإسرائيلية لم تعد آمنة

قال مسئول إيراني كبير إن جميع السفارات الإسرائيلية لم تعد آمنة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

9 صواريخ إيرانية قادرة على الوصول إلى إسرائيل

ونشرت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية أسماء وصور 9 صواريخ إيرانية قادرة على الوصول إلى إسرائيل.

فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن الاستعدادات اكتملت للتعامل مع أي سيناريو قد يستجد مع إيران، حيث عقد تقييمًا لموقف العمليات مع كبار ضباط الجيش.

وأكد جالانت أن مؤسسة الدفاع أكملت الاستعدادات للردّ في حالة وقوع أي سيناريو قد يستجد في مواجهة إيران.