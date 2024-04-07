حقيقة تعرض البلاد لإعصار "نيهال" أول أيام العيد

نفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ما أثير عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تعرض البلاد لإعصار "نيهال" في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت "غانم" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن البلاد لن تتأثر بأي عاصفة أو إعصار خلال الأيام المقبلة، ولكن سنشهد فرص أمطار خلال أيام العيد، وهي حالة جوية عادية جدًا تعودنا عليها في فصل الربيع، والأمطار ستكون عادية.

قيم الحرارة تعود إلى معدلاتها الطبيعية

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك انخفاضا في قيم الحرارة بدأنا نشعر به في معظم المحافظات، حيث اختلفت مصادر الكتل الهوائية تمامًا وأصبحت معظمهما قادمة من جنوب أوروبا إلى البحر المتوسط.

وتابعت: بدأت قيم الحرارة تعود إلى المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، وتسجل والعظمى على القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية.