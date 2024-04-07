الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بـ4 مجازر جديدة.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى فى غزة لـ33175 شهيدًا

العدوان الإسرائيلى
العدوان الإسرائيلى فى غزة

قالت الصحة الفلسطينية، إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 33175 شهيدًا و75886 مصابًا منذ 7 أكتوبر

 الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 38 شهيدًا و71 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وأدى الصراع إلى دمار شديد وتهجير قسري واسع النطاق في جميع أنحاء قطاع غزة، ويقدر عدد الأشخاص الذين فروا من منازلهم بحوالي 1.7 مليون شخص، أو 75% من إجمالي السكان في قطاع غزة، وقد نزح العديد منهم عدة مرات.

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