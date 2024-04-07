"شئون الأسرى": اعتقال 8100 فلسطينى بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

أعلنت هيئة شؤون الأسرى، عن ارتفاع حصيلة اعتقالات الاحتلال للفلسطينيين بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى 8100 معتقل، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 15 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم الأسيرتان السابقتان ليان ناصر، وطالبة الدراسات العليا في جامعة بيرزيت ليان كايد، إضافة إلى طفل، وأسرى سابقين.

وقال نادي الأسير، وهيئة شئون الأسرى، في بيانٍ مشترك، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، القدس، رام الله، بيت لحم، وجنين.