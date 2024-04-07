الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هيئة التجارة البحرية البريطانية تتلقى تقارير بوقوع حادث جنوب غرب عدن اليمنية

الحوثي
الحوثي

قال إياد الموسمي، مراسل القاهرة الإخبارية من عدن، إن ميليشيات الحوثي عاودت هجماتها منذ البارحة بشكل لافت وواضح، حيث استهدفت أمس السبت، إحدى القطع الحربية الأوروبية، كما أنها حاولت أن تهاجم بكثافة السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي.

وأضاف الموسمي، خلال تصريحاته عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هيئة التجارة البحرية البريطانية أعلنت تلقيها تقارير تفيد بوقوع حادث جنوب غرب عدن اليمنية، فضلًا عن وقوع حادث آخر على مقربة من سواحل مدينة المقلة شرق البلاد، ووقوع حادث أمس في البحر الأحمر.

عودة الجماعة لشن هجماتها بشكل لافت على السفن التجارية 

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية من عدن إلى أن هذه الأحداث تؤكد عودة الجماعة إلى شن هجماتها بشكل لافت على السفن التجارية تحديدًا.

الحديدة الحديدة اليمنية استهداف سفينة قرب الحديدة اليمنية القاهرة الإخبارية تفاصيل اياد الموسمي مراسل القاهرة الإخبارية من عدن ميليشيات الحوثي

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