خبير: المرافعات الدولية بمحكمة العدل تشكل حصارًا عسكريًا على إسرائيل (فيديو)

قال أحمد شديد، خبير الشئون الإسرائيلية، إن ما يحدث من مرافعات دولية بمحكمة العدل الدولية يشكل حصارًا عسكريًا على إسرائيل، إضافة إلى الدول التي هي بالأساس اتخذت موقفا مسبقًا، لافتًا إلى أن هذه الدعوات تشكل حصارا اقتصاديا وعسكريا على إسرائيل.

وأضاف شديد، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التحول الدولي وإن كان بطيئًا، إلا أنه هام جدًا، وبالتالي هذا التحول في المواقف الدولية والذهاب للمؤسسات القضائية والقانونية الدولية هو مؤشر على بداية صحوة الضمير العالمي.

الكرة التى تتدحرج الآن لها دور كبير وفاعل فى التأثير

وأوضح خبير الشئون الإسرائيلية أن الكرة التي تتدحرج الآن لها دور كبير وفاعل في التأثير على السياسات الخارجية للدول الداعمة لإسرائيل، وأيضًا على صانع القرار في إسرائيل، منوهًا بأن التحول الكبير في موقف الإدارة الأمريكية بعد الدعوة التي قدمتها جنوب إفريقيا كان ملموسًا، ونلمس آثاره اليوم، وإن كان لا يمس الجوهر الذي يربط على قرارات إسرائيل.