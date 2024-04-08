الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ممثل نيكاراجوا: على الدول ألا تتواطأ فى الانتهاكات بفلسطين بدعم مرتكبيها

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قال ممثل نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية، إن هناك إبادة جماعية ترتكب في فلسطين من قبل إسرائيل.

  دعوى من نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل

 وتابع، خلال جلسة استماع لمحكمة العدل الدولية للنظر في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل، أذاعتها فضائية "إكسترا نيوز"، أنه على الدول ألا تتواطأ في الانتهاكات بفلسطين بدعم مرتكبيها، موضحا أن الشعب الفلسطيني يتعرض لأكثر الأنشطة العسكرية تدميرا في التاريخ الحديث.

وأضاف ممثل نيكاراجوا، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع أنواع الجرائم من جانب إسرائيل.

ممثل نيكاراجوا الشعب الفلسطيني إسرائيل الجرائم فلسطين

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