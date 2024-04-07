طفل يسأل "ليه ربنا مخلاش سيدنا محمد عايش لحد دلوقتى"؟.. على جمعة يجيب

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عن سؤال طفل من المشاركين بالحلقة: "ليه ربنا مخلاش سيدنا محمد عايش لحد دلوقتي؟".

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع عبر القناة الأولى: "دي كانت هتبقى ورطة كبيرة، وكل ما هو عايش عليه الصلاة والسلام، كل ما الوحى نازل والدين يتسع، والأوامر بتكتر والتكاليف بتكتف".

وتابع: "ده تخيل منك يا جدع أنت ده حاجة غريبة جدا، سيدنا النبي قال لنا (حياتى خير لكم ومماتي خير لكم تعرض عليّ أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غيره أستغفر لكم)".

وأضاف: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أعطانا أوامر للصوم وغيره، لو كان عايش كان زمانهم 600 تكليف، وربنا خلاه مش موجود دلوقتى رحمة بنا، صحيح إحنا اتحرمنا من إننا نشوفه، أو نتبرك به".