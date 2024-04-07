طفل يسأل لماذا أمرنا الله بالصلاة على النبي؟.. علي جمعة يجيب

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفل المشاركين بالحلقة "ليه ربنا أمرنا بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم".

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع عبر القناة الأولي المصرية، اليوم الأحد: "علشان ربنا أمرنا نعمل صلة بينا وبينه، فى قوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)".

إيجاد ربط وصلة بين سيدنا محمد والأتباع الذين آمنوا به

وتابع: "ربنا بيصلى على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والملائكة كمان بيصلوا عليه، يبقى الصلاة على النبي، من أجل إيجاد ربط وصلة بين سيدنا محمد والأتباع الذين آمنوا به".