علي جمعة: 124 ألف نبي أُرسلوا للبشرية ونعلم منهم 25 فقط

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق، إن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وفضل بعضهم على بعض ورفع قدرهم وجعلهم سببا لهداية الناس وختمهم بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الشهادتين علامة لقبول الإنسان لهذا الوحي المبارك الذي أرشد الله به البشرية.

وأضاف الدكتورعلي جمعة، في برنامج "نور الدين" المذاع عبر القناة الأولى، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيقول "بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلًا".

وأوضح علي جمعة، أن كل الأنبياء مقربين عند الله ودعائهم مستجاب، وعدد الأنبياء الذين أتوا للبشرية 124 ألف نبي، لكن نعلم منهم نحو 25 فقط.