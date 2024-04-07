الأحد 07 أبريل 2024
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توك شو

ناقد فنى: ظهور الأطفال فى دراما رمضان أمر مُلفت.. ومصر مليئة بالمواهب

المعلم
المعلم

قال عصام زكريا، الناقد الفني، إن موسم رمضان فرصة كبيرة لظهور المواهب الشابة والنجوم الجدد، موضحًا أن الموسم الدرامي شهد ظهور عدد كبير من الشباب الموهوبين، الذين أثبتوا أنهم يستحقون الفرصة.

وأضاف زكريا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر مليئة بمواهب بحاجة إلى الاكتشاف والفرصة، كما أن ظاهرة الأطفال في المسلسلات ملفتة، ومن أمثلتها مسلسلات "بابا جه"، أو "إمبراطورية ميم" أو "كامل العدد"، ولكن حتى في معظم المسلسلات الأخرى، فمثلًا مسلسل "بدون سابق إنذار" ظهر به طفل موهوب جدًا يشارك في بطولته.

مسلسلات المتحدة 

وأوضح الكاتب الصحفي، أنه لا يكاد يخلو عمل من طفل أو أكثر وفي أدوار رئيسية، كما أنّ مستوى التمثيل لدى هؤلاء الأطفال مرتفع، وعادة الأطفال في الدراما أو السينما المصرية لا يهتمون بهم بصورة كبيرة، فالأطفال بحاجة إلى تدريب ومعاملة من نوع خاص.

الناقد الفني لمواهب الشابة رمضان موسم رمضان مسلسلات المتحدة الأطفال

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