على جمعة: الزواج من خلال "لايف" على السوشيال ميديا حرام ولا يجوز

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال حول انتشار لايفات على السوشيال ميديا يظهر فيها شاب وفتاة تقول له زوجتك نفسي، فما حكم هذا الأمر، وهل هذا زى التمثيل والمشاهد بالمسلسلات ؟.

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع عبر القناة الأولي المصرية، أن "هذا عبث بالمقدسات، والزواج من المقدسات الإلهية، ليه لا أتزوج عمتى أو خالتي علشان ده أمر إلهى، هذه المسألة الإلهية يعبث بها هؤلاء، فهذا لا يجوز وحرام".

وأضاف: أنه "بالنسبة للسوشيال هل ينعقد النكاح، هذا التصرف يدخلهم في ورطة قانونية وشرعية تجعلهم يذهبون للقاضي ليحلها لهم، وبالتالي نحذر من فعل هذه التصرفات".