السبت 06 أبريل 2024
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توك شو

على جمعة يفجّر مفاجأة حول الحج أو العمرة بـ"الإنابة"

علي جمعة
علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن سؤال "هل يجوز الحج بالإنابة وكذلك العمرة.. أم لا بد من وجود الجسد العنصري وهناك إشكالية ظاهرة هنا".

وقال الدكتور علي جمعة، خلال برنامج "نور الدين"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية: "الحج بالإنابة خلاف الأصل، والأصل في الشريعة إنه مينفعشي أتحمل عنك الصلاة ولا ينفع أتحمل الصيام والزكاة، والأصل عدم الإنابة"، مشيرًا إلى أنه: فيما يخص الحج الرجل مات وبالتالي غير قادر على هذا الفعل، وإحنا بنقول ولد صالح يدعو له، ينفع ابنه يحج بعد أن حج عن نفسه، وبالتالي يحج الإنسان عن نفسه ثم يحج عن المتوفي.

وتابع: "ومن شروط الإنابة أن يكون المتوفى لم يحج من قبل، والدعاء يكون خلال الحج لمن يريد من الراحلين، الإنابة هنا خلاف الأصل، وفيما يخص المحبوس أو الممنوع من الخروج من البلد، وبالإجماع لا يجوز الإنابة والفكر الفقهي يعمل وفق هذه الرؤية".

الدكتور على جمعة كبار العلماء بالأزهر بالإنابة المتوفى الإنسان وبالإجماع

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