السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس: أدعو الله أن يحفظ وطننا ويتقبل شهداءنا

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري العظيم بخالص التقدير والتهاني بمناسبة الاحتفال بليلة القدر المباركة وبقرب انتهاء شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر المبارك بعد أيام أعاده الله على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأضاف الرئيس السيسي  خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر: "نحتفل اليوم بخالص الدعاء أن يحفظ وطننا وأن يبارك جهود أبنائه المخلصين ويرحم ويتقبل الشهداء راجين من الله أن يسدد خطانا لما فيه خير وصالح وطننا العزيز.. وأتقدم بالتهنئة لحفظة كتاب الله والتحية إلى شيخ الأزهر والعلماء ورجال الأزهر والأوقاف ".

ويشهد الرئيس السيسي، اليوم السبت بمركز المنارة، احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر.

ويحضر الاحتفالية، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة والسياسية والصحفية والإعلامية ورجال الدين.

الشعب المصري عبد الفتاح السيسي الاحتفال بليلة القدر الأوقاف

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