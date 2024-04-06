السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير الأوقاف للرئيس السيسى: يجزيك الله خيرًا على النهضة غير المسبوقة فى البلاد

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحلف اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، مشيرًا إلى أنها مستحقة عن جدارة، حيث قال الشعب كلمته بمشاركة في الانتخابات لم تحدث من قبل.  

وقال "جمعة"، خلال احتفالية ليلة القدر، بحضور الرئيس السيسي، اليوم السبت: "نسأل الله أن يجعلها ولاية خير وبركة ويجزيك الله خيرًا عن ما تقدمه لخدمة دينك ووطنك وعلى النهضة غير مسبوقة التي نعيشها في البلاد، وتكون شهادة لك يوم القيامة". 

وأشاد وزير الأوقاف بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بجائزة "بطل السلام" لعام 2024، من برلمان البحر المتوسط، لافتًا إلى أن أكثر الناس قوة وشجاعة هم القادرون على تحقيق سلام حقيقي كما حققت في مصر. 

محمد مختار جمعة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتولي ولاية جديدة بطل السلام لعام 2024 احتفالية ليلة القدر

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