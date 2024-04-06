السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الإمام الطيب يُهدى الرئيس السيسى الإصدار الثانى من مجلة الأزهر

الإمام الطيب يهدي
الإمام الطيب يهدي الرئيس السيسي

أهدى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإصدار الثاني من مجلة الأزهر، وذلك خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر اليوم السبت، في مركز المنارة.

وقال شيخ الأزهر، إن الإصدار الثاني من مجلة الأزهر يُصدَر في 106 مجلدات فاخرة، ويبلغ عدد صفحاته 100 ألف و300 صفحة، حيث تغطي مساحة من الزمن منذ عام 1938 إلى عام 2002، مع مراعاة أعلى معايير الطباعة وجودتها.  

احتفالية "الأوقاف" بليلة القدر

ويشهد الرئيس السيسي، اليوم السبت، بمركز المنارة، احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر.

ويحضر الاحتفالية، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وعددٌ من الوزراء وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر والأوقاف.

ويكرِّم الرئيس السيسي، أوائل المسابقة العالمية الـ30 للقرآن الكريم من داخل مصر وخارجها، والتي عقدتها وزارة الأوقاف للمرة الأولى بدار مصر للقرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة أغسطس الماضي.

لإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الأوقاف بليلة القدر اليو احتفالية

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