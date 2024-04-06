السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسى بتوليه فترة رئاسية جديدة

الدكتور أحمد الطيب،
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

هنَّأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوليه فترة رئاسية جديدة.

وقال شيخ الأزهر، في كلمته اليوم خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، بمركز المنارة بحضور الرئيس السيسي: "دعاء من الأعماق بالتوفيق والسداد والرشاد في كل جهد تبذلونه من أجل رفعة الشعب المصري الطيب الأصيل".

احتفالية "الأوقاف" بليلة القدر

ويشهد الرئيس السيسي، اليوم السبت، بمركز المنارة، احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر.

ويحضر الاحتفالية، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وعدد من الوزراء وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر والأوقاف.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسي أوائل المسابقة العالمية الـ30 للقرآن الكريم من داخل مصر وخارجها، التي عقدتها وزارة الأوقاف للمرة الأولى بدار مصر للقرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة أغسطس الماضي.

شيخ الأزهر أحمد الطيب عبدالفتاح السيسي السيسي فترة رئاسية جديدة

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