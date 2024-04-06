السبت 06 أبريل 2024
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وزير الأوقاف للرئيس السيسى: لك أن تفخر بما صنعت وما قدمت

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة

وجّه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مفادها: "أبشر سيادة الرئيس فإننا نستقبل جمهوريتك الجديدة بافتتاح ما يزيد على 11 ألفًا و900 مسجد إنشاء وتطويرًا في عهدكم الميمون".

وأضاف جمعة، خلال كلمته باحتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، بحضور الرئيس السيسي، اليوم السبت: "أيضًا ما يزيد على 150 ألف مسجد هُيأت بفضل الله وحسن توجيهاتكم للراكعين والساجدين، عادة وتلاوة وصلاة على الحبيب، صلى الله عليه وسلم، يذكر فيها اسم الله آناء الليل وأطراف النهار".

وتابع: "كما نستقبل جمهوريتنا الجديدة بأكثر من 400 إصدار علمي ودعوي وتثقيفي في خطاب تجديدي يجمع بين فهم مقاصد القرآن والسنة ومراعاة فهم الواقع، وبنخبة من الأئمة والواعظات الذين تعاهدتهم سيادتك إكرامًا ومتابعة وتوجيهًا، وغرسنا فيهم تدريبًا وتثقيفًا فملأوا الدنيا علمًا وفقهًا، وسطيًا داخل مصر وخارجها، بما يشهد به القاصي والداني في العالم كله".

وواصل: "كما قال الشاعر الأموي الفرزدق، (أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع)، فلك سيادة الرئيس أن تفخر بما صنعت وما قدمت، وأن يقول لسان حالك هؤلاء أبنائي أبناء مصر منها أئمتها وواعظاتها الذين تعاهدتهم، أولئك أبنائي هم أبنائك يا سيادة الرئيس، هؤلاء أبنائي فجئني بمثلهم". 

واختتم: "لكم منا كل الشكر والتقدير على كل ما أوليتموه على الخطاب الديني الرشيد من عناية واهتمام".

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