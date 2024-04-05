"المطبخ المركزى العالمى": إسرائيل فشلت فى تبرير إطلاق النار على قافلتنا بغزة

قالت منظمة المطبخ المركزي العالمي، إن الجيش الإسرائيلي فشل في تبرير إطلاق النار على قافلتنا بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضافت المنظمة: “على الجيش الإسرائيلي اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المسئولين عن قتل عمال الإغاثة في غزة”.

وكانت المنظمة قد طالبت بتحقيق مستقل في مقتل عمال الإغاثة التابعين لها في غزة.

بولندا تطلب إجراء تحقيق جنائى فى مقتل عمال الإغاثة

فيما طالبت بولندا إسرائيل إجراء تحقيق جنائي، في مقتل عمال الإغاثة التابعين لمنظمة المطبخ المركزي العالمي بغزة

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن أن التحقيق في مقتل موظفي الإغاثة خلص إلى حدوث خطأ في تحديد الهوية وأخطاء في اتخاذ القرار وهجوم يخالف الإجراءات القياسية للعمليات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.