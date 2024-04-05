الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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بولندا تستدعى السفير الإسرائيلى فى وارسو بشأن مقتل عامل إغاثة بغزة

غزة
غزة

استدعت وزارة الخارجية البولندية السفير الإسرائيلي في وارسو بشأن مقتل عامل إغاثة في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعرب لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في مكالمة هاتفية، عن غضبه بسبب الهجوم على عمال الإغاثة بقطاع غزة، وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكشف البيت الأبيض عن أن "بايدن" تحدث مع "نتنياهو" بعد 3 أيام من شن إسرائيل هجومًا أسفر عن مقتل 7 من عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي بقطاع غزة.

وذكر البيت الأبيض أنه لا توجد أي تغييرات جوهرية في دعم واشنطن الثابت لإسرائيل خلال حربها بقطاع غزة.

الخارجية البولندية السفير الإسرائيلي وارسو مقتل عامل إغاثة قطاع غزة

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